Bilan positif pour la Foire Internationale de Nancy, journée mondiale des donneurs de sang : l'actu de ce mercredi 14 juin 2017

publié le 14/06/2017 à 09:20

Bilan positif pour la Foire Internationale de Nancy. L’évènement a accueilli plus de 115 000 visiteurs, selon l’organisation. Soit 4 % de plus que l’année dernière. Les animations telles que la volerie des drones ou le ranch ont eu beaucoup de succès pour cette 83ème édition sur le thème de la Californie et notamment de San Francisco.





C'est aujourd'hui la journée Mondiale des donneurs de Sang. Pour l’occasion, de nombreux évènements sont organisés en Lorraine. Une collation spéciale sera distribuée à Metz. A Nancy, un magicien jongleur, un bar à jus de fruit et une séance photo polaroid sont prévus. Des animations pour enfants sont proposés à Lunéville. De son côté, l’Etablissement français du sang lance l’opération "Missing Type".L’idée est simple : retirer ou masquer les trois lettres "A", "B" et "O" de vos noms sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les Français à l’importance du don de sang. Un acte qui permet de soigner chaque année un million de malades.



En foot, la victoire des bleus hier soir en foot. L'équipe de France remporte le match amical contre l'Angleterre 3 buts à 2. Un match précédé par un hommage aux victimes des attentats de Manchester et de Londres.