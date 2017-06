Fin de cavale pour le rapace du zoo d'Amnéville, Faitout Maoussa (ASNL) bientôt transféré : l'actu de ce lundi 12 juin 2017

publié le 12/06/2017 à 09:43

La République en Marche et le Modem obtiennent plus de 32% des voix au premier tour des élections législatives devant l'alliance Les Républicains-UDI à 21% et le Front National 13%. L'abstention s'élève par ailleurs à près de 51%. Un niveau historique. En Lorraine, de nombreux députés socialistes ont été éliminés dès le premier tour hier comme Aurélie Filipetti à Metz ou Hervé Féron à Nancy.



Le zoo d'Amnéville a retrouvé son rapace. Balkan, le pyrargue à tête blanche qui avait disparu il y a 3 jours à cause des vents a été retrouvé à Pagny-sur-Moselle hier après-midi. Il a répondu à l'appel de son fauconnier qui s'était déplacé après l'alerte donnée par des habitants. L'oiseau avait été aperçu ce week-end à Marange-Sylvange et près de Malancourt-la-Montagne. Il aura quand même parcouru plus de 40 km.

Les salariés de Smart à Hambach passent aux 39 heures dès aujourd'hui. L'usine mosellane paiera ses ouvriers 37 heures. Un référendum consultatif avait divisé le personnel l'année dernière. Les 800 salariés qui avaient participé au vote l'avaient approuvé à 56%. Les cadres avaient dit oui à 74% alors que les ouvriers n'avaient été que 39% a accepter.



Les sujets du bac ont-il fuité ? Une enquête a été ouverte par le ministère de l'éducation nationale. Les sujets de physique chimie et de SVT en série scientifique dans le viseur. La fuite concernerait 20 sujets d'évaluation de travaux pratiques. Des épreuves qui se déroulent en amont de l'écrit. Une épreuve comptant pour 4 points dans la note des candidats..



En foot, Faitout Maoussa quasi au stade Rennais. Le joueur de l'AS Nancy-Lorraine a passé sa visite médicale samedi à Rennes en vue d'un transfert. Si le montant de la transaction est inconnu, le club nancéien exigeait au moins 10 millions d'euros.



