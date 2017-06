Des couverts au Mc Do, alerte aux pollens en Lorraine : l'actu de ce mardi 13 juin 2017

publié le 13/06/2017 à 09:16

Les couverts arrivent au McDo. L'enseigne de restauration rapide a annoncé accélérer sa montée en gamme en proposant fourchettes et couteaux en plastique recyclable dans ses 1 400 restaurants français. Il ne seront cependant distribués qu'avec l'offre de "burger gourmet".





Sale temps pour les allergiques. La Lorraine est en alerte rouge. Le risque est très élevé cette semaine dans la région comme partout en France selon le Réseau de Surveillance Aérobiologique. Les quatre départements sont en alerte maximum. Seul l'extrême sud est épargné. En cause : les pollens de graminées.



Récolte mi-figue, mi-raisin pour les mirabelles cette année. En cause : les grosses gelées. En Lorraine, la récolte est estimée de 40 à 45% soit une récolte "normale". L'année dernière, elle était de 60%. Les producteurs du Bayonnais en revanche seront les plus privilégiés avec une récolte de 60 à 70%.





18 554 euros ont été récolté lors de l'opération "une rose un espoir" en Meurthe-et-Moselle. La cagnotte des ventes des roses par les motards ont été reversés à la Ligue contre le cancer. L'argent servira à l'achat de matériels dernière génération 3D pour un diagnostic sur et précis du cancer de la prostate à l'hôpital de Lunéville. 260 motards s'étaient mobilisés cette année.