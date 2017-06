Déviations dimanche sur l'A30 et l'A31, ouverture du mercato de foot : l'actu de ce vendredi 9 juin 2017

publié le 09/06/2017 à 09:23

Attention aux déviations dimanche matin. L'ancien bâtiment des machines de la centrale de Richemont va être démoli entre 11h et midi. Des coupures temporaires de l'A30 dans le sens Longwy-Metz et de l'A31 dans les deux sens de circulation vont être mise en place.



J-2 avant le premier tour des élections législatives. En Lorraine, 289 candidats se disputeront les suffrages dans 21 circonscriptions. La sécurité sera renforcée : près de 600 policiers et gendarmes seront mobilisés dans les Vosges et la Meurthe-et-Moselle.

Ouverture du mercato de foot aujourd’hui. Du côté de l’AS Nancy-Lorraine, les rumeurs courent autour notamment d’un des joueurs le défenseur Faitout Maoussa. Pour Jacques Rousselot, pas question de laisser partir le joueur pour rien. Le président du club a affirmé que ce mercato ne sera pas les portes ouvertes à tout transfert.



Du côté du FC Metz, ça discute également et notamment de l'avenir d'Ismaïla Saar, la révélation de la saison chez les Grenats. De leur côté, les supporters espèrent revoir l'attaquant Cheick Diabaté sur la pelouse de Saint-Symphorien à la fin de l'été, tout comme le président du club Bernard Serin.

Si le FC Metz sera en Ligue 1 la saison prochaine, l'ASNL est reléguée en Ligue 2.





Course à poil à Luxembourg aujourd'hui. Il s'agit de la première course du genre au Grand-Duché. Elle aura lieu aujourd’hui. Les participants ne pourront pas être complètement nus mais ils seront en sous vêtements. Les fonds de l'inscription seront reversé à l'association "Think Pink Lux" qui soutient les femmes atteintes d'un cancer du sein. Toutes les infos sur la page facebook de l'évènement.