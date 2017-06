Déjà 1 500 abonnés au FC Metz, 87 véhicules immergés dans la Moselle : l'actu de ce jeudi 8 juin 2017

publié le 08/06/2017 à 09:41

Opération d'exploration des fonds de la Moselle. La gendarmerie a procédé à son opération annuelle et 87 véhicules immergés ont été découverts. Les militaires doivent à présent tenter d'identifier les propriétaires et déterminer s'ils peuvent constituer des éléments d'une enquête. Les véhicules seront sortis de l'eau dans plusieurs semaines par les voies navigables de France.



Manifestation des ouvriers de la métallurgie en Lorraine aujourd'hui. Ils doivent se rassembler en fin de matinée devant le siège de l'union des industries et des métiers de la métallurgie Grand Est à Metz. Ils dénoncent notamment les conditions de travail et surtout la classification des emplois dont dépend les évolutions de carrières et de salaires.



Campagne de sensibilisation en Moselle. Le département se mobilise pour informer les entreprises artisanales sur la garantie jeune. Le dispositif mis en place par le gouvernement en début d’année permet d’aider les 16-25 ans en situation de grande précarité à se former et à trouver un emploi.



Déjà 1 500 abonnés au FC Metz. La campagne d’abonnement a commencé la semaine dernière. Les places des abonnés de cette saison sont réservées jusqu’au 18 juin. De nouvelles formules ont été mises en place. La campagne se termine le 3 août. Toutes les infos sur le site du club.