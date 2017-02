Galère sur l'A31 pour les frontaliers, alerte orange pollution en Lorraine : l'actu de ce jeudi 16 février 2017

Plusieurs solutions ont été mises en place pour assurer le transport des voyageurs entre la France et le Luxembourg jusqu'à samedi.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 16/02/2017 à 09:03

La galère sur les routes pour les frontaliers jusqu'à la fin de la semaine après la collision de trains à Dudelange. Le trafic ferroviaire est interrompue entre la France et le Grand-Duché jusqu'à samedi. Le relevage des wagons a débuté hier. La remise en état des voies prendra du temps. Le hashtag #covoitmetzlux a été lancé sur Twitter. Des bus de substitution et une liaison ferroviaire via Longwy ont également été mis en place. Un hommage au conducteur décédé dans l'accident de train a été rendu hier en garde de Luxembourg .





Alerte aux particules fines en Lorraine. Les préfectures de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont déclenché la procédure d'information et de recommandation. En cause : l'inversion des températures. Les personnes fragiles sont encouragées à limiter leurs déplacements. Il est également conseillé de limiter sa vitesse de 20km/h sur les grands axes.



En handball, les dragonnes de Metz ont battu Toulon hier soir. Les messines se sont imposées 33 à 16 aux arènes. Elles restent leader du classement de LFH avec 27 points.





