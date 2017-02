Une nouvelle webcam à Nancy, pas de trains entre Thionville et Luxembourg jusqu'à lundi : l'actu de ce vendredi 17 février 2017

La ville de Nancy a installé une deuxième webcam avec vue sur la place Stanislas.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 17/02/2017 à 09:13

Toujours pas de trains entre Thionville et Luxembourg après la collision de trains mardi. Le trafic ne reprendra pas avant lundi. Les chemins de fer luxembourgeois recherchent la boite noire du train de passagers. Les opérations de relevage des wagons se sont poursuivies hier. Des bouchons sont encore attendus ce soir sur l'A31. Des bus de substitution, une liaison ferroviaire via Longwy et des propositions de covoiturage sur les réseaux sociaux sont disponibles.





Une nouvelle webcam avec vue sur la place Stanislas a été installée à Nancy. La ville vient de mettre les images en ligne. Elle est située depuis le musée des beaux arts. Une première caméra diffuse 24h sur 24h des images depuis l’hôtel de ville. Pour voir les images en direct : rendez-vous sur le site nancy.fr



En ligue 1, le FC Metz accueille Nantes demain au stade Saint-Symphorien pour la 26ème journée de championnat. Le coup d’envoi de la rencontre sera donnée à 20h. De son côté, Nancy se déplace à Angers.



En Handball, le Grand Nancy Métropole Handball accueille Billère pour le compte de la 15ème journée de P

Proligue. Coup d'envoi ce soir au parc des sports de Vandoeuvre-lès-Nancy à 20h30.

