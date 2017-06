Record du monde en Lorraine, la suite de l'affaire Grégory : l'actu de ce mardi 20 juin 2017

publié le 20/06/2017 à 09:22

Les époux Jacob vont-ils sortir de prison ? La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Dijon doit se prononcer aujourd’hui. Marcel et Jacqueline Jacob ont été écroués suites aux derniers rebondissements dans l’affaire Grégory. Le couple de septuagénaires, qui nie toute implication, est notamment poursuivi pour séquestration suivie de mort.





Le vote pour l’avenir du tram à Nancy repoussé. Il devait se tenir le 30 juin, il aura finalement lieu le 1er septembre. La faute à un conseil métropolitain trop chargé ce mois-ci. Le choix du système de transport public traîne depuis plus d’un an. Le tram bombardier n’aura plus le droit de rouler après 2022.



Le record du monde d'altitude en paramoter a été battu hier soir par le lorrain Julien Barbier. Il a volé a 5 700 mètres au dessus de l'aérodrome de pont Saint Vincent.