Embauches annoncées à la SNCF en Lorraine, Clément Lenglet quitte l'ASNL : l'actu de ce jeudi 5 janvier 2017

Une réunion a eu lieu hier entre syndicats et direction de la société ferroviaire après la multiplication des agressions de contrôleurs.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 05/01/2017 à 09:16

Embauches annoncées après les agressions de controleurs à la SNCF. Une réunion a eu lieu hier entre syndicats et direction de la société ferroviaire. La décision fait suite à l'agression d'un agent à Uckange mardi. Les contrôleurs avaient exercé leur droit de retrait provoquant d'importantes perturbations sur les rails hier. Un renforcement des contrôles a également été annoncé.



Quelle sanction pour le FC Metz après l'incident des pétards ? La commission de discipline de la Ligue de Football professionnel doit se prononcer ce soir. Le 3 décembre dernier, des pétards avaient été jetés sur la pelouse de Saint-Symphorien. Ils avaient blessé le gardien de but lyonnais Anthony Lopes. Le match avait été arrêté. Parmi les sanctions possibles : le retrait de points, l’amende, le match à huis clos, la suspension de stade ou encore un match perdu sur tapis vert.



Dans les Vosges, le col de la Schlucht est interdit aux camions. Après les chutes de neige des derniers jours, les poids lourds de plus de 3t 5 sont interdit de circulation sur le versant vosgien.





En foot, Clément Lenglet quitte l'AS Nancy Lorraine. Le vice capitaine rejoint le FC Séville. Il s'est engagé pour 4 ans et demi. Le transfert du défenseur central devrait rapporter environ 5 millions d'euros au club nancéien.



