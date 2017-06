Les résultats des élections législatives, tapis d'Algues sur la Seille à Metz : l'actu de ce lundi 19 juin 2017

publié le 19/06/2017 à 09:13

Très nette majorité pour La République en Marche pour le second tour des élections législatives. Le parti obtient, avec le Modem, 351 sièges. En Lorraine, vague macroniste également en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. A noter tout de même l'abstention record : près de 57% des électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes en France.





La Seille encaisse les conséquences du manque de pluie et de la chaleur de ces derniers jours. Un tapis d'algues s'est formé sur la rivière. Selon l'agence de l'eau Rhin-Meuse, elle est dans un état sanitaire "moyen". Un millions d'euros de travaux ont été investis pour limiter le phénomène depuis 2 ans.





A Londres, un véhicule fauche des Piétons à Finsbury Park. Les faits se seraient déroulés cette nuit devant une mosquée. Le bilan s'élève à 1 mort et 8 blessés. La police antiterroriste a été saisie.



Alerte canicule en France. 16 départements de la côté Atlantique ont été placés en vigilance orange par météo France pour aujourd'hui. Les températures seront en hausse dans la plupart des régions. Les maximales atteindront 36 à 38 degrés entre les pays de la Loire et le sud-ouest.





A l'étranger, 62 morts et 54 blessés dans un feu de forêt au Portugal. 3 jours de deuil national ont été décrétés. En cause : les orages secs et le temps caniculaire. Il s'agit du sinistre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays.