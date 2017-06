Le couple Jacob déféré devant le parquet, 5eme Thionvilloise ce week-end : l'actu de ce vendredi 16 juin 2017

publié le 16/06/2017 à 09:59

Marcel et Jacqueline Jacob ont été déférés ce matin devant le parquet général de Dijon. Les époux étaient en garde à vue depuis mercredi dans l'enquête sur la mort du petit Grégory. Le grand oncle et la grande tante se sont murés dans le silence depuis le début de leurs auditions. De son côté, Ginette Villemin, la tante du petit garçon a été relâchée hier soir. Des expertises en écritures et des investigations par ordinateur sont à l'origine de ce nouveau rebondissement, 32 ans après la découverte du corps du petit garçon dans la Vologne en 1984.



Top départ de l'épreuve d'histoire-géo aujourd'hui pour les candidats du baccalauréat. Un examen qui fait suite à celui de philosophie hier. Parmi les sujets : Peut-on se libérer de sa culture ? Suffit-il d'observer pour connaître ? Une oeuvre d'art est-elle nécessairement belle ? Les candidats au bac technologique ont, eux, travaillé sur les sujets de secours. Une fuite avait été repérée la veille.

Réouverture de la rue Bazin à Nancy. Elle avait été fermée après l'effondrement d'un pan de mur de l'école d'architecture le 22 mai dernier. Le rue Lepage en revanche reste bouclée.





L'association Les Dames de Coeur organisent pour la 5ème année consécutive la Thionvilloise. L'intégralité des fonds récoltés lors de la marche-course servent à la mise en place d'actions concrètes et locales. 6 500 coureurs sont attendus. Vous pouvez encore vous inscrire sur place demain de 9h à 16h et dimanche 8h à 9h30 au gymnase municipal. Toutes les informations sur le site internet de l'association.





On connait le calendrier de Ligue 1 et de ligue 2. Le FC Metz commencera la saison dans l'élite, à domicile, en accueillant Guingamp le 5 août avant de se déplacer à Bordeaux et de recevoir Monaco. De son côté, l'ASNL se déplace à Orléans avant de recevoir Niort.