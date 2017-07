publié le 25/07/2017 à 12:37

Lors de son interview en direct de Tomorrowland, Feder a parlé de son tout dernier titre Private Dancer qu'il a produit avec Julian Perreta. Les deux artistes travaillaient depuis longtemps sur ce projet : "Il fallait qu'on sorte quelque chose, on a passé beaucoup de temps en studio ensemble. Je suis très content qu'on tente l'expérience." Ce titre mixant la pop et l'électro est une réussite et risque de vous faire danser tout l'été.



Feder n'était pas à Tomorrowland par hasard, il jouait sur la scène de Robin Schulz. Il a exprimé sa joie de participer au plus grand festival électro du monde : "C'est une très belle réunion musicale. Tous les artistes du monde entier viennent ici. C'est l'occasion de présenter des nouveaux titres et je suis très content d'être là." Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le DJ français, on a hâte de voir la suite.

> Julian Perretta & Feder - "Private Dancer" [Official Snippet]