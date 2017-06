publié le 27/06/2017 à 17:19

Ce 25 juin Fun Radio organisait un événement exceptionnel aux Sables d'Olonne. Sur la scène se sont enchaînés de nombreux artistes : Soprano, Boostee, Lartiste, Mosimann, Ofenbach, Maëva Carter et Lumberjack. Plus de 55.000 personnes se sont rassemblées devant la scène montée pour l'occasion. Les premiers spectateurs n'ont pas eu peur de l'eau, et se sont lancés à l'assaut du premier rang, avant même que la marée n'ait baissée.



Les artistes ont fait part de leur grand enthousiasme sur les réseaux sociaux, quant au public présent ce soir là. Lumberjack a mentionné que la soirée était folle, Maëva est revenue sur le nombre incroyable de personnes présentes. Boostee était très heureux de faire un concert en bord de mer, qui plus est dans une ambiance de folie. Ofenbach et Soprano ont également immortalisé ce moment qui restera gravé dans leur mémoire et dans celle de Fun Radio.

55k ¿¿¿¿¿¿ Sables D'Olonne #funradiolive ¿ ©FRENSHOOT Une publication partagée par M¿EV¿ C¿RTER. ¿¿¿¿¿¿ (@maevacarter) le 26 Juin 2017 à 1h36 PDT

Vue sublime, du monde à perte de vue, une ambiance incroyable. Merci les Sables Une publication partagée par Boostee (@boostee) le 26 Juin 2017 à 8h27 PDT

50 000 crazy people tonight ! ¿ #partyfunlive by @funradio Une publication partagée par Ofenbach (@ofenbachmusic) le 25 Juin 2017 à 13h44 PDT