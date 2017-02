Fun Radio Nîmes vous invite au COLORAID

Fun Radio Nimes et l'association RUN vous présentent le COLORAID. Rendez-vous le jeudi 2 mars à partir de 13h au domaine de la Bastide à Nîmes pour une course inoubliable.

COLORAID 2017

publié le 27/02/2017 à 17:07

Le jeudi 2 mars, on se donne rendez-vous au domaine de la Bastide à Nîmes pour une course multicolore de 5 km avec Dj et festival à l'arrivée.



L’association RAID Universitaire Nîmois a été créée en octobre 2015 à l’initiative d’un groupe d’étudiants passionnés de sports. L’association a pour objet de promouvoir le sport universitaire via l’organisation d’un événement sportif à Nîmes chaque année. Le nom de « RAID » a été adopté en référence aux courses du même nom qui mêlent plusieurs sports et où l’entraide et la solidarité constituent des valeurs importantes. Le bureau associatif a souhaité pour cette édition 2017 développer l’évènement en le modernisant d’avantage.

En effet après le succès de la première édition du « RAID », qui a regroupé de nombreux étudiants de divers établissements nîmois autour de 3 disciplines sportives (course à pied, vélo et course d’orientation), l’association a décidé d’adapter le projet aux tendances actuelles. C’est en effet le dynamisme et notre amour du sport qui caractérisent notre équipe et qui nous ont permis jusqu’à présent de mener à bien nos projets.



