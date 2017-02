La 2ème Kids Party aura lieu ce dimanche 12 février 2017

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 06/02/2017 à 14:57

Réservez votre dimanche 12 février et participez à la 2ème KIDS PARTY à la patinoire ICE ARENA de Metz. De 15h à 18h, profitez des châteaux gonflables, du karting à pédales, et régalez-vous avec les barbes à papa ! A cette occasion, à tout moment de la journée, écoutez FUN RADIO LORRAINE & Gagnez vos invitations pour la patinoire ICE ARENA de Metz.



Pour tenter de gagner vos invitations pour la Patinoire de Metz via Facebook, connectez-vous sur notre page Facebook/CommunauteFunRadioLorraine > Envoyez un MP avec votre nom, prénom, âge, ville, numéro de téléphone & le Fun'Pass : "ICE ARENA"