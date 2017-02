La soirée aura lieu ce jeudi 9 février au Chat Noir de Nancy

Black Out

09/02/2017

Jeudi 9 février 2017, soirée étudiante BLACK OUT au Chat Noir de Nancy, avec l'AEGM, L'URASSM, L'ARTC & Fun Radio Lorraine. On éteint tout, & on reste dans le noir ! Toute la nuit : Goodies Fluo. Etes-vous prêt à dévoiler toutes vos facettes ? Start : 23h30 ! Entrée à 5€. Fun Radio Lorraine, ça cartonne sur les soirées étudiantes !