Gagnez votre pass 4 jours pour les Eurockéennes de Belfort

publié le 04/06/2018 à 11:30

C'est l’événement à ne pas louper cet été et vous n'avez pas pris votre pass? :o

-Vous vous êtes précipités sur le site des Eurockéennes.fr mais vous avez constaté qu'il n'y avait plus de pass 4 jours jeunes?

-Ou alors vous n'avez plus une tune pour prendre vos pass?



Ma réaction quand mon payement a été refusé par ma banque pour acheter mes places des Eurockéennes pic.twitter.com/yaN3M2EE3n — hellosummer (@Ninon_brak) 19 mai 2017

Deux solutions! Envoyer votre facture à Bruno pour qu'il vous la paye, ou heureusement...

Fun Radio Belfort y a pensé pour VOUS, et vous a réservé les DERNIÈRES places! Venez vibrer du 5 au 8 juillet 2018 au son des artistes de la programmation des Eurockéennes, avec le pass 4 jours offert par Fun Radio Belfort!

Venez danser à quelques kilomètres de la ville de Belfort sur la presqu’île du Malsaucy, dans un cadre au charme naturel entouré de deux plans d’eau (le Malsaucy et la Verrone); Un emplacement unique pour un festival exceptionnel.



Et cette année, on fête les 30 ans!

Pleins de surprises exclusives à découvrir pendant les 4 jours de festival!...

6 ans que je participe aux @eurockeennes , 6 ans que je suis étonné et agréablement surpris de voir une telle programmation ! De quoi satisfaire tout le monde ! ¿¿ #Eurocks2018 #LesEurockéennes #Belfort — Kevin L'heritier (@lheritierkevin) 10 mai 2018

> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez votre pass 4 jours pour les Eurockéennes!

> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Pas de souci! Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!



> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!



> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site des Eurockéennes.



La Grande Scène, la scène Green Room, la Plage, et le club Loggia.

Prêt, feu... SMASH !

Dès l'ouverture des portes à 18h, découvrez la programmation de l'un des plus grands festivals de musique de France!

BON PLAN: Planning à télécharger et imprimer par ici! :)



#Eurocks2018

Les meilleurs événements de la région sont avec la 1ère radio musicale de Belfort, Fun Radio, 100FM!



(Fin de l'opération le vendredi 08 Juin 2018.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)