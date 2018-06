Gagnez votre pass pour la soirée au 2Q2

publié le 08/06/2018 à 16:00

Le vendredi 15 juin, date à retenir! On se donne rendez-vous à partir de 22 heures au 2Q2 de Belfort, le nouveau bar à cocktail.

Nouvelle soirée avec un show case privé du Porteur de Joie: Youness Ouatiq





Fun Radio Belfort vous y envoie pour passer une bonne soirée avec un brin de musique, et un bon cocktail bien frais!



Planche 2Q2 Date : 05/06/2018 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Planche 2Q2 Date : Cocktails 2Q2 Date : Cocktails 2Q2 Date : 1 / 1 < > +

Nous vous offrons: Deux pass pour cette soirée au 2Q2 incluant l'entrée, un téléchargement de l'album, et cocktail au tarif préférentiel!



Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez votre pass au 2Q2 vendredi soir!



> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Pas de souci!

Inscrivez-vous au tirage au sort et gagnez vos invitations en envoyant vos coordonnées ci-dessous (La présentation de la carte d'identité pourra vous être demandée):

Contact et réservation au 03.84.36.25.59

La 1ère radio musicale sur le territoire de Belfort, c'est Fun Radio, 100FM !