Gagnez votre séjour CAPFUN avec Fun Radio

publié le 30/03/2018 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort et CAPFUN vous offrent votre séjour d’une semaine pour 4 personnes dans un Mobile Home ou Roulotte CapFun! (selon la destination choisie)



Partez en famille ou entre amis en camping en France ou à l’étranger!



Capfun possède les plus beaux campings!

Plus de 1 Million de clients font confiance à Capfun chaque année!

Au choix: 100 campings de Qualité; 17 résidences de tourisme au SKI et à la MER (Cliquez ici pour voir la carte des destinations)

Profitez également des centres aquatiques incroyables et des toboggans complètements fous!

Alors, vous attendez quoi?





> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez votre séjour d’une semaine pour 4 personnes!

> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!



> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!



> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site de CapFun



Prêt, feu... SMASH !



La 1ère radio musicale sur le Territoire de Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!



(Fin de l'opération le vendredi 06 avril 2018.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)