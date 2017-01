Grand froid en Lorraine, le FC Metz sanctionné : l'actu de ce vendredi 6 janvier 2017

Le dispositif d'urgence a été renforcé en Meurthe-et-Moselle en vue de la vague de froid attendue dans la région.

publié le 06/01/2017 à 11:18

Le dispositif d'urgence en Meurthe-et-Moselle a été renforcé. Décision du préfet en vue de la vague de froid attendu dans la région. Les services d'état et l'équipe mobile d'intervention du Samu social intensifieront leur présence sur le terrain. Le dispositif d'hébergement d'urgence a été renforcé en mobilisant des places supplémentaires sur le dispositif de veille saisonnière mis en place depuis le 1er novembre.





Le FC Metz pourra rejouer son match contre l’Olympique lyonnais à huit clos. Les Grenats perdent tout de même 3 points dont un avec sursis. C’est la sanction donnée hier par la commission de discipline de la LFP après les incidents du 3 décembre dernier. Des pétards avaient été jetés sur le gardien de but lyonnais Anthony Lopes. Le match avait été arrêté. Le club pourrait faire appel de la décision devant la commission supérieure de la Fédération Française de Football.





Après les agressions dans les TER en lorraine, un suspect a été arrêté. Le jeune homme de 16 ans serait impliqué dans plusieurs cas. Les contrôleurs avaient exercé leur droit de retrait mercredi provoquant d'importantes perturbations sur les rails. Une collègue avait été menacé de mort mardi à Uckange. Le jeune homme est connu par les services de police.





Marche blanche en mémoire des fillettes décédées le weekend dernier à Nancy. Le rassemblement organisé par le quartier de la Chiennerie est prévu devant le domicile familial rue du général Mangin à 14h. La mère de famille est suspectée d’avoir étouffé ses deux enfants âgés de 4 ans et 18 mois dans la nuit du nouvel an. Hospitalisée, elle a été mise en examen pour assassinat. Une cagnotte en ligne a également été mise en place pour financer les obsèques.



En foot, les 32ème de finale de la coupe de France c'est ce weekend. A suivre : Sarreguemines reçoit le stade de Reims demain à 15h, l’ASNL se déplace à Besançon à 18h. De son côté, le FC Metz part affronter Lens dimanche. Coup d’envoi à 14h15.





