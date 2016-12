Handball : France - Slovénie à Montpellier

Fun Radio Méditerranée et le MHB vous offrent vos places pour le match de préparation au Mondial 2017 France Slovénie à l'Arena Montpellier le 8 janvier. Pour gagner vos places inscrivez-vous en ligne ici. A vous de jouer !

Crédit : Facebook/Equipes de France de Handball Handball - Equipe de France

par La rédaction de Fun Radio Méditerranée publié le 30/12/2016 à 08:00

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Du 11 au 29 janvier en France se tiendra la 25ème édition du Championnat du monde de handball masculin, c'est le Mondial 2017 !



Certains matchs se tiendront à l'Arena Montpellier dont les 1/8èmes et 1/4 de finale du 21 au 24 janvier 2017.



Mais on n'en n'est pas encore là ! Dimanche 8 janvier à 17h à l'Arena Montpellier l'équipe de France rencontre la Slovénie en match de préparation pour ce Mondial 2017 et Fun Radio Méditerranée en partenariat avec le Montpellier Handball vous offre vos places pour cette rencontre !





Handball - Equipe de France Masculine



Pour tenter de remporter vos places, inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous. Les gagnants seront prévenus par e-mail ou téléphone.



A vous de jouer !



Le DJ français Feder signe la bande-originale officielle du Championnat du monde de handball 2017 avec son tire Lordly en featuring avec Alex Aiono.