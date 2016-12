Revivez les meilleurs moments de l'émission du mois de décembre.

Bruno

par Laura Lefebvre publié le 22/12/2016 à 11:11

Tous les meilleurs moments de Bruno Dans La Radio du mois de décembre ont été compilés dans cette vidéo. À chaque fin d'émission les invités, et il y en a eu beaucoup en décembre, font une interview avec Niklaas. Ils se sont confiés sur ce qu'ils pensaient des animateurs, de façon ironique.



Artus pense que Bruno devrait aller voir un styliste, et qu'Eliott est à côté de la plaque. Issa Doumbia révèle que pendant l'émission, Christina l'a dragué et lui a caressé la cuisse. Eric et Quentin qualifient Vacher de "sympa mais pas trop" et Christina de cupide. Arnaud Ducret donne un conseil à Bruno : se recoiffer, car avec le casque sur la tête toute la matinée sa coiffure ne ressemble plus à rien selon le comédien.



Retour sur les petites astuces de Clara Morgane, d'ailleurs Denis Brogniart, lors de son passage dans l'émission, a demandé pourquoi il n'avait pas été invité en même temps qu'elle. On revoit également Bruno se déchaîner sur une piñata, ou Vacher en train de faire des blagues téléphoniques et rendre fou toutes les personnes qu'il a en ligne. On réécoute les déclarations d'amour de Vacher et d'Eliott à Erika Moulet.



Le best-of du mois de décembre ne serait pas complet sans le Christmas Tour avec Julian Perretta et Amir venus chanter en live à Grenoble, et sans l'exceptionnel Jean-Louis, un auditeur qui hurlait depuis 4 heures du matin aux fenêtres des animateurs.