L'alerte pollution maintenue en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, l'ASNL éliminé de la Coupe de la Ligue : l'actu de ce jeudi 26 janvier 2017

La Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont toujours concernés par les mesures restrictives liées à l'alerte aux particules fines.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 26/01/2017 à 09:39

L'alerte pollution maintenue aujourd'hui en Lorraine. La Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont toujours concernés par la pollution aux particules fines. En cause : les conditions météo. L'alerte pourrait être levée dans la journée.





Le département de la Moselle va devoir payer. Le tribunal de Strasbourg a annulé la délibération du conseil départemental. Il s’était retiré sans prévenir du financement du centre des congrès de Metz. Il devra donc finalement s’acquitter des 10 millions d’euros initialement promis.



Davantage de places dans les TER Nancy-Lunéville. La région Grand-Est a a annoncé le doublement de l’offre sur certains trains effectuant la liaison. Jusqu’à 160 places de plus par train. Un arrêt supplémentaire le matin en gare de Dombasle-sur-Meurthe va également être mis en place.



L'AS Nancy-Lorraine éliminé de la coupe de la Ligue. Les nancéiens ont perdu 1-0 hier face à Monaco en demi-finale de la compétition. Les monégasques se qualifient pour sa première finale en 7 ans. Ils affronteront le PSG triple tenant du titre le 1er avril prochain.



