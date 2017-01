Un CM2 ramène une grenade chargée à l'école, Manuel Valls en Lorraine : l'actu de ce vendredi 27 janvier 2017

Un enfant a ramené une grenade non dégoupillée à l'école Robespierre de Bouligny. Le plan particulier de mise en sécurité de l'établissement a été déclenché.

publié le 27/01/2017 à 09:14

En Meuse, un enfant a ramené une grenade chargée à l’école. Le garçon scolarisé en CM2 à l’école Robespierre de Bouligny a ramené l’arme dans le cadre d’un cours sur la Première Guerre Mondiale. La préfecture a déclenché le Plan Particulier de mise en sécurité de l’établissement. 130 élèves et 8 adultes ont été confinés. Les démineurs de Verdun ont pris en charge la grenade.









