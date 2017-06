L'affaire Grégory relancée, top départ du bac : l'actu de ce jeudi 15 juin 2017

publié le 15/06/2017 à 09:12

C’est le jour J. Les épreuves du bac commencent aujourd’hui avec comme d’habitude : la philo. 720 000 candidats doivent se présenter dans les centres d’examens en France. L’année dernière, 88,6% des candidats avaient empoché le précieux sésame. En Lorraine, ils sont 17 241 à plancher sur leur copie. Le candidat le plus jeune dans la région a 16 ans, le plus âgé 73 ans.





Énorme rebondissement dans l'affaire Grégory. Trois personnes ont été interpellés hier dans les Vosges et placées en garde à vue. Toutes sont membres de la famille du père du petit garçon retrouvé mort en 1984 dans la Vologne. Ses grands parents ont été entendus comme témoins. Les enquêteurs les soupçonnent toutes de non-dénonciation de crime, non assistance à personne en danger, non empêchement de commettre un crime et complicité d'assassinat.



La fin de la surtaxe des forfaits mobiles à l’étranger. A partir d’aujourd’hui, les appels, sms et mms ne seront plus surtaxés lorsqu’ils se trouvent dans l’Union Européenne. Naviguer sur Internet sera également moins coûteux. Il s’agit des conséquences d’une décision de la commission européenne. La gratuité sera effective à partir de ce soir minuit. Des opérateurs avaient déjà pris un peu d’avance.





Pas de match du mondial 2019 féminin de football dans la région. La ligue de football professionnel a dévoilé les 9 villes qui accueilleront les matchs de la compétition. Le stade le plus proche de la Lorraine : le stade Auguste Delaune à Reims qui fait parti des élus.