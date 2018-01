Fun Radio vous invite à la Necronomi'Con de Belfort

publié le 12/01/2018 à 15:00

L'événement à ne surtout pas louper arrive !

Attractions, arts martiaux, stands avec amateurs & créateurs : tout y est ;)

La convention geek & culture nippone de RÉFÉRENCE en Franche-Comté.

OP Necronomi'con

Un centaine de stands de professionnels n'attendent que vous avec de jeunes créateurs prêts à partager la même passion.

Au programme :

_ Univers strampunk

_ BD

_ Jeux vidéo

_ Science Fiction

Et plein d'autres choses !

Avec en invité le youtubeur Demow' ainsi que la présence exceptionnel de Marcus, le présentateur de Game One !

Ce qui vous attend :

2 journées entières à profiter de toutes ces animations.

Plus de 3000m² réservés à de nombreux concours, un espace rétro-gaming, des concerts de fou et des démonstrations incroyables sans oublier les nombreuses conférences, jeux de société et jeux de rôle !

Innovant, interactif, festif et convivial : tous les éléments sont là pour passer un week-end de folie et de rencontres.



ADRESSE :

Parc Expo Belfort - l'AtraXion

ZAC des Pres

90400 Andelnans



HORAIRES :

Le Samedi 3 Février de 10H à 23H

Le Dimanche 4 Février de 10H à 19H

