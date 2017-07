La reprise de Metz-handball, l'université de Lorraine dans le classement de Shanghai : l'actu de ce mardi 18 juillet 2017

publié le 18/07/2017 à 09:29

Murielle Bolle demande sa libération. Les avocats du témoin dans l'affaire Grégory ont déposé hier à Dijon, une nouvelle demande de remise en liberté. La précédente avait été refusé faute d'une solution d'hébergement satisfaisante mais une nouvelle personne hors dossier s'est manifesté. La chambre de l'instruction a 20 jours pour décider.





Le projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure sera décalé d'un an. Le dépôt de la demande d'autorisation de construction n'interviendra qu'à la mi-2019, soit avec un an de retard sur le planning prévu. En cause : la nécessité d'un renforcement dans la conception de Cigéo pour stocker les déchets radioactifs dans une matrice de bitume.



Il fait bon d'étudier dans la région. L'université de Lorraine se classe 48ème au classement de Shanghai. Le classement met en avant 300 universités mondiales. L'université de Lorraine se distingue dans le domaine du chemical engineering.





Journée internationale Nelson Mandela aujourd’hui. La ville de Nancy célèbre ce soir cette 5ème édition sur la place au nom de l’ex-président sud-africain prix Nobel de la Paix. Des animations seront proposées par la Coordination d’acteurs et d’associations africaines de Nancy. Rendez-vous place Nelson Mandela entre la place Stanislas et la Terrasse de la Pépinière de 17h à 22h.





En foot, l'AS Nancy-Lorraine rencontre l'UNFP à Villers-lès-Nancy ce soir en match amical. Coup d'envoi à 18h.



De leur côté, les Bleues font leur entrée aujourd'hui face à Islande pour l'Euro de foot féminin. Les Françaises n'ont jamais réussi à dépasser le cap des quarts de finale. Le titre européen est détenu par l'Allemagne.