Lundi soir dans Lovin’Fun, Edgar 15 ans a appelé le standard car depuis quelques temps il se pose une question…

Est-ce que lorsqu’il aura 80 ans, il parlera comme maintenant ? Est ce qu’il appellera une fille, une meuf ? Ou même utilisera le mot pécho pour parler de drague ?



La question d’Edgar a suscité des réactions dans l'équipe et une idée leur est venue : faire lire des phrases de « Jeun’s » à Doc, le doyen de Lovin’Fun !

Énorme fou rire à l’antenne avec ce décalage de génération ! Doc, qui est connu par les auditeurs pour son vocabulaire soutenu, s’est retrouvé à parler de « Tchoin dans l’carré VIP » ... Un moment que vous n'allez pas vous lasser de revoir !



