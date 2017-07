Les prix du logement étudiant en Lorraine, Barbecue géant à Metz : l'actu de ce mercredi 19 juillet 2017

publié le 19/07/2017 à 09:27

Les prix du logement étudiant en Lorraine. Après les résultats du bac, c’est la course à l'immobilier. Comptez 390 euros en moyenne pour un studio à Nancy et 401 euros à Metz. Une étude de Locservice.fr montre que la colocation est plébiscitée par 16% des jeunes. Ils sont également de plus en plus nombreux à rechercher des logements meublés. En cause : la réduction du temps de location dû notamment aux stages ou aux séjours Erasmus.





Barbecue Géant à Metz. L’association des commerçant Le Triangle Impérial Metz Gare invite les gourmands place du Général de Gaulle ce soir. Plusieurs stands seront installés L’école de musique De Blasi assurera l’animation jusqu’à la projection du film en plein air "Seul sur Mars". Rendez-vous à partir de 19h.



En foot, l'as Nancy Lorraine a fait match nul 2-2 contre l'UNFP hier en amical à Villers les Nancy. Prochaine rencontre vendredi à Epernay contre Amiens.

Du côté de l'équipe de France féminine, les Bleues ont battu l'Islande 1-0 hier soir pour leur entrée dans l'Euro. Elles affronteront l'Autriche samedi