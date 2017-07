Les résultats du bac, Geronimo Poblete au FC Metz, Guy Roland Ndy Assemblé de l'ASNL blessé : l'actu de ce mercredi 5 juillet 2017

publié le 05/07/2017 à 11:30

Les résultats du bac ce matin. Les 24 711 Lorrains qui ont passé les épreuves le mois dernier savent s'ils sont admis à la première session de l'examen. Pour les candidats en rattrapage, les oraux se dérouleront demain et vendredi. Et tous les résultats sont à retrouver sur le site de l'académie.





Sur la route du Tour de France, Peter Sagan a été exclu après la 4ème étape hier à Vittel en Lorraine. Le champion du monde a fait chuter son adversaire Mark Cavendish dans la dernière ligne droite de l’étape. Le britannique, victime d’une fracture de l’épaule est contraint d’abandonner la Grande Boucle. L' étape a été remportée par le français Arnaud Démare. Geraint Thomas conserve le maillot jaune. Top départ de la 5ème étape entre Vittel et la Planche des Belles Filles à 13h20.



Pas de libération pour Muriel Bolle. La femme de 48 ans mise en examen pour enlèvement suivi de mort dans l'affaire Grégory n'a pas obtenu gain de cause devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon. La belle sœur de Bernard Laroche, adolescente au moment des faits, avait livré un témoignage accablant avant de se rétracter. L'isntruction se poursuit.





En foot, Geronimo Poblete intègre le FC Metz. Le milieu de terrain argentin vient de signer pour 4 saison avec les Grenats. C'est la 4ème recrue depuis le début du mercato pour le club mosellan.

Du côté de l'AS Nancy-Lorraine, le gardien de but Guy Roland Ndy Assembé a été victime hier d'une rupture du tendon d'Achille. Il sera absent pour 6 mois.

