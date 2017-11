LoveArmyForRohingya, vélos en libre-service à Metz, les engagements d'ArcelorMittal : l'actu de ce mardi 28 novembre 2017

publié le 28/11/2017 à 09:54

Les personnalités se mobilisent. Dj Snake ou encore Omar Sy se trouvent au Bangladesh et dénoncent le sort qui est fait aux Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie, obligée de fuir. Avec l’association Love Army, un live stream est lancé pour récolter des dons. Un hashtag a été lancé : #LoveArmyForRohinghas





ArcelorMittal a respecté ses engagements. Le groupe sidérurgique avait promis d'investir 180 millions d'euros après la fermeture des hauts fournaux de Florange en 2013. Des investissements qui atteindront 270 millions d'euros d'ici à 3 ans selon le comité de suivi créé il y a 4 ans.



Les vélos en libre service arrivent mi-décembre à Metz. Plus de 200 seront distribués par la société Indigo, qui gère le stationnement dans la capitale de la Moselle. Il suffira d'utiliser l'application mobile dédiée pour identifier le vélo le plus proche, le louer, et le déverrouiller en photographiant le QR code associé. Coût de la location : 50 centimes la demi-heure.





"Stage en poche" c’est aujourd’hui à Metz. l’université de lorraine organise la 9ème édition du forum annuel à l’hôtel de ville. Objectif¿: favoriser l’insertion professionnelle et répondre aux besoins de recrutement des sociétés locales. 75 entreprises sont présentes. Rendez-vous jusqu'à 12h30 et de 13h30 à 17h.





En foot, 17ème journée de Ligue 2 ce soir. L’AS Nancy-Lorraine accueille le Havre AC. Coup d’envoi à 21h au stade Marcel Picot. Demain le FC Metz recevra l’Olympique de Marseille en Ligue 1 à Saint-Symphorien.