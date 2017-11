Lucas Pouille remporte la Coupe Davis, 12ème défaite du FC Metz : l'actu de ce lundi 27 novembre 2017

publié le 27/11/2017 à 09:37

Le revenu universel sera-t-il testé en Lorraine ? La mesure phare du candidat Hamon à la dernière présidentielle a été rebaptisé "Revenu de base". 8 présidents de département souhaitent le tester. C'est le cas de Matthieu Klein en Meurthe et Moselle. L'expérimentation de terrain permettra selon eux d'évaluer le "revenu de base" pour l'ajuster, avant peut-être de le généraliser.





Une nouvelle campagne d’information concernant le don d’ovocytes ou de spermatozoïdes a été lancée par l’agence de la biomédecine pour pallier au manque de donneurs. Dans le Grand Est, une cinquantaine de donneurs ont permis la naissance d’une centaine d’enfants. Pour donner, rendez-vous au CHR de Metz-Thionville pour le don d’ovocytes et au CHRU de Nancy pour le don de spermatozoïdes.



La France décroche la Coupe Davis. Lucas Pouille a offert hier soir à la France son 10ème trophée en battant le belge Steve Darcis en 3 sets (6-3, 6-1, 6-0). Les Bleus mettent fin à une série de 3 défaites en finale et remettent la main sur le saladier d'argent pour la première fois depuis 16 ans.





En foot, l’AS Nancy-Lorraine a fait match nul ce week-end face à l’AJ Auxerre pour la 16ème journée de Ligue 2. Score final : 1-1. Un but de Dembélé dans les dernières secondes du match. Au classement, les nancéiens sont 16ème au classement.

De son côté, le FC Metz a perdu 2-0 face à Amiens. C'est la 12ème défaite en 14 journée de Ligue 1. Les Grenats restent derniers au classement.



En handball, le Grand Nancy Métropole et Besançon se sont maitrisés pour la 10ème journée de Proligue. Match nul 28 à 28. Les nancéiens sont 12eme au classement.