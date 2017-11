Une pétition contre la police à Nancy, les courses de la Saint-Nicolas ce week-end : l'actu de ce vendredi 24 novembre 2017

publié le 24/11/2017 à 09:24

"On ne va pas envoyer une patrouille à chaque fois qu'on vous touche le bras", "Vous portiez quoi comme vêtements ?". Ce sont les questions qu'auraient entendues des jeunes femmes de la part de policiers nancéiens au moment de porter plainte pour agression. Une pétition en ligne a été lancée il y a 2 jours recueillant de nombreux témoignages. Elle réclame la bienveillance de la part des forces de l'ordre. Plus de 18 000 signatures ont été enregistrées.





Attention à la gastro ! Elle fait une percée significative cette semaine dans le Grand Est. Avec 207 cas pour 100 000 habitants, la région est largement au dessus du seuil épidémique fixé à 170. Pensez à vous laver les mains régulièrement.

Les courses de la Saint-Nicolas c'est dimanche à Nancy. Le français Benjamin Choquert, vainqueur de la course de 10 km l'année dernière remet son titre en jeu. Le départ sera donné à 10h30. La traditionnelle course des familles d'un kilomètre est prévue juste après à partir de 12h15. A noter qu'un important dispositif de sécurité est prévu. Le stationnement sera interdit sur le tracé du parcours à partir de 9h dimanche matin.



En foot, l’ASNL se déplace à Auxerre ce soir pour la 16eme journée de Ligue 2. Coup d’envoi de la rencontre à 20h.

A suivre demain en Ligue 1, le match entre Metz et Amiens pour la 14ème journée de championnat. A noter que sur chaque billet vendu, 3 euros seront reversés au comité mosellan du Secours Populaire. Rendez-vous à 20h.



"Dans la combi de Thomas Pesquet", la bande dessinée de Marion Montaigne sort aujourd’hui. La dessinatrice raconte l'entrainement ou encore la sélection du pilote jusqu'à sa mission dans la Station Spatiale Internationale.