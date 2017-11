Trafic ferroviaire perturbé entre Metz et Luxembourg, Ascométal en redressement judiciaire : l'actu de ce jeudi 23 novembre 2017

publié le 23/11/2017 à 10:04

Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Thionville et Luxembourg ce matin. Un train a percuté une personne sur les rails au Luxembourg. Tous les trains étaient bloqués à Thionville. Des bus de substitution devaient être mis en place avec une déviation par Longwy. Le trafic des TGV depuis Thionville ou Metz est également impacté.





Jean-Michel Blanquer est en Lorraine aujourd’hui. Le ministre de l’Education nationale visitera le lycée professionnel Bertrand Schwartz de Pompey et le lycée Poincaré de Nancy ce matin. Il devrait s’entretenir avec l’équipe pédagogique et des élèves sur les enjeux de la réforme de la voie professionnelle mais aussi sur la réforme du baccalauréat.



Les militants de Greenpeace seront jugés le 3 janvier. Le mois dernier, 8 personnes avaient tiré des feux d'artifice de la centrale de Cattenom pour dénoncer la vulnérabilité des sites nucléaires. Le directeur général de Greenpeace comparaîtra également.





Nouvelle audience dans l’affaire Luxleaks. Une unique audience de la cour de cassation à Luxembourg a lieu aujourd’hui concernant Antoine Deltour et Raphaël Halet. Les lanceurs d’alerte avaient été condamnés en mars dernier par la cour d’appel. Si l’arrêt de la Cour d’appel est cassé, un nouveau procès en appel se tiendra au Luxembourg sinon l’affaire sera portée devant la Cour européenne des droits de l’homme.