Les villes lorraines mobilisées contre le froid, le FC Metz fait appel après les incidents : l'actu de ce mercredi 18 janvier 2017

Certaines villes lorraines diminuent leur consommation électrique, d'autres mettent en place des mesures pour aider les personnes vulnérables.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 18/01/2017 à 09:12

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Avec la vague de froid, certaines villes lorraines se mobilisent. A Dombasle-sur-Meurthe par exemple, l’éclairage public est réduit : 1 point lumineux sur 3 sera éteint. Le CCAS est en alerte pour garder le contact avec les personnes les plus fragiles. ERDF a annoncé une éventuelle pénurie d’électricité et des restrictions possibles dans les prochains jours. En Moselle, il ne devrait pas y avoir de pénurie électrique notamment à Metz. L'entreprise URM gestionnaire de réseau affirme que les coupures de courant seront évitées cette semaine. Les entreprises sont tout de même appelés à diminuer leur consommation électrique.



Certains parcs de Nancy fermés hier. En cause : les plaques de verglas qui se sont formés dans les allées après les chutes de neige et la baisse des températures de ces derniers jours. A la Pépinière, les deux allées principales étaient accessibles mais les chemins traversant. Les parcs Charles III, Godron, Olry et le Jardin d'eau restent ouverts.





Le FC Metz décide de faire appel devant la Fédération Française de Football. Il avait été sanctionné en première instance à 2 points de retrait par la commission de discipline de la Ligue. Le 3 décembre dernier, le gardien de but lyonnais Anthony Lopes avait été la cible de pétards. Le match Metz-Lyon avait été arrêté.







Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine

A