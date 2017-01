Renforcement du dispositif "Grand froid" en Meurthe-et-Moselle, mobilisation des étudiants dentaires nancéiens : l'actu de ce mardi 17 janvier 2017

Le préfet de Meuthe-et-Moselle a activé le niveau 2 du plan "Grand froid" dans le département en vue de la baisse des températures les prochains jours.

17/01/2017

Renforcement du dispositif Grand froid. Le préfet de Meurthe-et-Moselle active le niveau 2 de la mesure. Il appelle chaque citoyen et les acteurs sociaux à la plus grande vigilance. Il restait hier soir une quinzaine de places disponibles pour les personnes vulnérables. D'autres places d'hébergement pourraient être mises à disposition en cas de besoin.



A Nancy, les étudiants dentaires en grève. Les néo-praticiens de 4ème et 5ème année resteront mobilisés toute la semaine. Les consultations ne sont pas assurés. Seules les permanences pour les urgences le sont. En cause : leur désaccord avec la caisse primaire d'assurance maladie concernant la revalorisation de leurs actes. La tarification est inchangée depuis 20 ans. Une manifestation est prévue jeudi.



On connait les dates du procès de Francis Heaulme. L'homme sera jugé devant les assises de la Moselle du 24 avril au 18 mai prochain pour le meurtre de Cyril et Alexandre à Montigny-lès-Metz en 1986. Son premier procès en 2014 avait été suspendu après des témoignages de dernière minute qui laissaient entendre la culpabilité d'Henri Leclaire. Lui a finalement été mis hors de cause le 10 janvier dernier par la cour de cassation.



150 000 visiteurs pour la féérie des glaces à Metz. Dimanche soir l'attraction a fermé ses portes après 2 mois d'exploitation. Le chauffage a été mis dans le chapiteau pour accélérer la fonte des statues de glace. Le démontage du chapiteau prendra fin le 3 février prochain.



La France officiellement en 8ème de finale du mondial de handball. Les Bleus se sont qualifiés sans jouer grâce à la victoire de la Russie face à la Pologne hier à Nantes.





