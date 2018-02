Un immeuble en face de l'Excelsior à Nancy, Mamytwink met la cathédrale de Metz à l'honneur : l'actu de ce mardi 13 février 2018

publié le 13/02/2018 à 09:43

La mairie de Nancy a accordé au promoteur Nouvel habitat le projet d'un immeuble de 27 mètres de haut place Thiers en face de la brasserie Excelsior, classée. Le projet avait déjà été décrié par les citoyens. 45 logements vont être créent. Deux niveaux de parking seront disponibles en sous-sol. Les travaux commenceront - sous haute surveillance - par la destruction de la galerie au rez-de-chaussée à partir d'avril.





Trois militants anti-Bure sont jugés devant la justice cette semaine. Deux hommes, âgés de 69 ans, comparaissent à partir d’aujourd’hui à Bar-le-Duc pour dégradations. Le troisième homme pour diffamation. En août 2016, ils avaient participé à une action avec près de 400 autres personnes pour mettre à terre un mur constitué de plaques de béton et érigé quelques jours plus tôt par l'ANDRA.

Une nouvelle vidéo des messins de Mamytwink sera publiée aujourd’hui. A l’honneur : la cathédrale Saint-Etienne de Metz. Depuis 2 ans Florian, Julien et François partagent sur Youtube des lieux insolites ou abandonnés. Ils ont déjà fait du kayak dans les souterrains du palais du gouverneur ou passé la nuit dans un phare inhabité de Tevennec au large de la pointe du Raz. La vidéo sera mise en ligne à 18h.





Laeticia Hallyday exprime son écoeurement. Laura Smet et David Hallyday veulent contester le testament de Johnny. La fille du rockeur a demandé à ses avocats de mener toutes les actions de droit pour contester les dispositions testamentaires de son père. Il aurait voulu confier l'ensemble de son patrimoine et de ses droits d'artistes exclusivement à sa seule épouse. En cas de pré-décès de sa femme, ses biens et droits reviendrait à ses deux filles Jade et Joy à parts égales.





Alexis Pinturault décroche la médaille d'argent aux JO de Pyeongchang en Corée du sud. Le français se classe deuxième de l'épreuve de combiné alpin devant un autre français Victor Muffat-Jeandet qui remporte le bronze. Hier, Martin Fourcade est reparti avec l'or en biathlon.