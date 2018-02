Perturbations sur les rails entre Thionville et Luxembourg, succès du ramassage de sapins à Nancy : l'actu de ce lundi 12 février 2018

publié le 12/02/2018 à 09:10

Les frontaliers qui se rendent au Luxembourg en train vont faire face aux perturbations cette semaine. Les Chemins de Fer Luxembourgeois poursuivent leur chantier de modernisation du réseau. La liaison Thionville Luxembourg est totalement fermée jusqu’au 18 février. Les abonnés TER auront accès aux TGV pendant les travaux entre Bettembourg et Luxembourg.





86 demandeurs d'asile seront bientôt hébergés à Velaine-en-Haye. Ils seront installés à partir d'aujourd'hui dans les locaux de l'ancien campus de l'Office National des Forêts. Les personnes vont arriver progressivement, une dizaine par jour. La plupart se trouvent pour le moment à la caserne Faron à Vandoeuvre-lès-Nancy. Le centre sera géré par l'association Arélia. Elle accompagne les demandeurs d'asile dans les démarches administrative et l'accès au cours de français.

Le ramassage de sapins de Noel a eu du succès à Nancy. 50% de plus par rapport à l'année dernière. Les arbres ont été broyés et transformés en paillage pour les massifs et les parcs de la ville. L'opération - qui a également été menée a Metz et qui a eu le même succès- sera renouvelée l'année prochaine.