Passez un Noël à Europa Park avec Fun Radio

publié le 17/11/2017 à 16:00

Toute cette semaine,Fun Radio Belfort vous offre 2 places chaque jour pourEuropa-Park pour venir découvrir le monde merveilleux de Noël !



Venez vivre une ambiance de folie dans le parc de loisirs préféré en Europe !

> Europa-Park - Hiver 2016

Un air frais et des flocons c'est ce qui vous manquait ? Alors venez partager des sensations incroyables en famille ou entre amis sous les sapins revêtus de leur manteau de neige !

Plongez dans cet univers festif et croisez le Père Noël et sa hotte pleine de cadeaux !



OP Europa Park

Pistes de ski et bouées-luges, scooters des neige, grande patinoire, promenade de traîneau, cultures de glace, spectacle de patinage artistique.. tout est en place pour un Noël féerique !

Sans oublier bien sûr le fameux marché de Noël et les douceurs locales qu'il propose ;)

Sans compter la parade & feu d'artifice pour clôturer ces moments géniaux.

> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez chaque jour 2 places pour Europa Park !

Et bien sûr quand vous gagnez des cadeaux sur le 100FM, l'appel et la participation au jeu est TOTALEMENT gratuit! :)



> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!

> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site de Europa Park



HORAIRES:Pendant la saison hivernale, Europa-Park est ouvert du 25 novembre 2017 au 07 janvier 2018 tous les jours de 11h à 19h (sauf les 24 et 25 décembre)



Prêt, feu... SMASH !



(Fin de l'opération le vendredi 24 novembre 2017.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)