15eme édition du Mondial Air Ballons, Mandjeck quitte le FC Metz : l'actu de ce vendredi 21 juillet 2017

publié le 21/07/2017 à 09:33

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation Stéphane Travert sera en Meurthe et Moselle cette après-midi. Il sera accompagné de Marlène Shiappa, secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils visiteront ensemble une exploitation à Etreval, puis se rendront sur le site de Végafruits à Saint Nicolas de Port.





Top départ du Mondial Air Ballon ce matin à Chambley. La 15ème édition du plus grand rassemblement au monde de montgolfières a lieu jusqu'au 30 juillet. 2 décollages de masses sont prévus tous les jours à 6h30 et 18h30. L’évènement est détenteur du record du monde avec 433 ballons qui décollent en même temps en moins d’une heure. Rendez-vous donc jusqu’au 30 juillet.

La 10eme édition de Metz Plage commence ce week-end. Au programme : 1 200 tonnes de sables, 2 bassins de baignade et plus d’un million de plagistes attendus jusqu’au 15 août. 39 associations seront présentes pour animer les journées des vacanciers. Rendez-vous au plan d’eau.





La commune de Messein accueille un village flottant à partir de ce weekend. Il a été installé sur l’étang pour se détendre, pratiquer des activités nautiques et aquatiques. Plusieurs soirées sont également proposées.



En foot, George Mandjeck quitte le FC Metz. Le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun rejoint le club tchèque le Sparta Prague. Le milieu de terrain était arrivé en Moselle il y a 2 ans.