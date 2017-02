Se garer à Nancy, le geste du FC Metz : l'actu de ce jeudi 23 février 2017

La ville de Nancy a lancé une campagne de communication originale pour sensibiliser les automobilistes au stationnement.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 23/02/2017 à 09:04

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Le stationnement peut coûter moins cher. C’est le message que veut délivrer la mairie de Nancy avec une campagne de communication. La ville déploie des affiches, flyers ou encore des vidéos sur les réseaux sociaux sous forme de bande dessinées. Objectif : mettre en valeur les solutions de stationnement possibles dans la ville à moindre coût. A Nancy, le taux de paiement ne dépasse pas les 25% aujourd’hui.





Le FC Metz fait un geste. Le club a décidé d’offrir aux supporters grenats une compensation par rapport au match contre Lyon qui avait été arrêté en décembre dernier après des jets de pétards. Les supporters ont plusieurs possibilités : deux invitations pour les matchs soit contre le stade Rennais, le SC Bastia ou encore le Stade Malherbe de Caen. Les conditions sur le site fcmetz.com

Le club ne sait toujours pas si le match pourra être rejoué et si oui, s'il sera ou non à huis clos.



7 exoplanètes de la taille de la terre ont été découvertes. C'est ce que révèle une étude publiée dans "Nature". Des astronomes ont mis au jour un système. Parmi ces planètes, trois d'entre elles pourraient abriter des océans d'eau liquide et donc peut être la vie.



Les dragonnes de Metz ont battu de peu Chambray hier. Score final : 27 à 26. Les Messines restent donc en tête de la ligue A féminine.



Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine