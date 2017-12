Un interpellé dans les "marave challenge" à Metz, l'énergie de retour au Secours Populaire d'Hayange : l'actu de ce mercredi 20 décembre 2017

publié le 20/12/2017 à 09:31

Un individu a été interpellé dans l'affaire des "Marave challenge" à Metz.Quatre plaintes ont été déposées suite à quatre agressions cette semaine. Le patron de la police en Moselle a affirmé qu'il s'agissait d'un groupe d'agresseurs connus et non pas d'un phénomène de jeu d'ado. D'éventuelles complicités sont recherchées. Des véhicules patrouilles aux abords des établissements scolaires pour rassurer parents et élèves.





La mairie d'Hayange doit rétablir l'énergie au local du secours populaire. Le tribunal de Thionville a condamné la ville à rétablir l'électricité et le gaz. Tout avait été coupé sur décision du maire frontiste Fabien Engelman depuis le 30 septembre 2016. Il accuse l'association de faire de la politique. La mairie devrait faire appel de la décision.



Dans l'affaire Grégory, Marcel Jacob veut rentrer chez lui. Il doit formuler sa demande d'allègement de contrôle judiciaire aujourd'hui à la chambre de l'instruction de Dijon. Il avait été mis en examen avec sa femme pour enlèvement et séquestration suivi de mort sur le petit garçon en juin dernier.



En foot, le derby du Grand-Est ce soir en Ligue 1. Le FC Metz accueille Strasbourg au stade Saint Symphorien pour la 19ème journée de championnat. Une collecte de denrées alimentaires est organisée par le club avec l’aide des groupes de supporters au profit des restos du cœur. Coup d'envoi du match à 20h50.