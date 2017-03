Venez supporter le FC Sochaux contre Nîmes Olympique

publié le 03/03/2017 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort vous offre vos billets pour venir soutenir les joueurs du FC Sochaux contre Nîmes le vendredi 17 Mars 2017!

Joueurs FC Sochaux

> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 90 45 00 et gagnez chaque jour, deux places pour le match FCSM - Nîmes Olympique!

> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!





> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site du FC Sochaux

MATCH:

Vendredi 17 Mars au Stade Bonal





Prêt, feu... SMASH !



Le son dancefloor à Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!







(Fin de l'opération le vendredi 10 Mars 2017.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)