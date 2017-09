Shakira, Charlotte Pirroni... Les plus belles femmes de footballeur

publié le 18/09/2017 à 18:04

Elles ont beaucoup d'atouts et pas seulement physique. Les WAG sont parfois autant connues que leur mari, voir plus. A l'image de Shakira, l'artiste colombienne aux multiples tubes comme Waka Waka, Me Enamoré ou encore Whenever Whenever sur lesquels vous avez tous dansé un jour. Shakira est la femme d'un célèbre joueur de foot Gérard Piqué, vedette du FC Barcelone. Ensemble ils filent le parfait amour.



Une autre femme de footballeur fait beaucoup parler d'elle : Izabel Goulart. Connue pour sa plastique de rêve elle est l'une des personnalités les plus suivies sur Instagram. 3,8 millions d'abonnés suivent son quotidien et ses photos mettant en scène son corps de rêve. La belle brésilienne est notamment l'un des anges de Victoria's Secret, rien que ça. Celui qui a l'honneur de partager sa vie n'est autre que le gardien du PSG, Kévin Trapp.

Les joueurs savent choisir leur perle rare, celui qui a trouvé la sienne récemment est Cristiano Ronaldo. Il est actuellement en couple avec Georgina Rodriguez. Une fois sous les feux des projecteurs la jeune femme s'est fait repérer et est aujourd'hui mannequin. Mieux encore, elle est enceinte depuis quelques mois de la star du Real Madrid.

Shakira la femme de Gérard Piqué

#TBT to Shak's recent @cosmopolitanmx appearance! Hoy recordamos las fotos de Shak para la revista Cosmopolitan! #ShakiraXCosmo ShakHQ Une publication partagée par Shakira (@shakira) le 27 Juil. 2017 à 12h02 PDT

Izabel Goulard la compagne de Kevin Trapp

#BodyByIza Summer in the city ¿¿#newyork #sunsoutbunsout #summer #vibes Une publication partagée par Izabel Goulart (@izabelgoulart) le 23 Août 2017 à 10h03 PDT

Charlotte Pirroni la femme de Florian Thauvin

@saralisaaccessories ¿ @laury_g_makeup ¿ @fred_raynaud Une publication partagée par C H A R L O T T E (@charlottepirroni) le 4 Sept. 2017 à 7h36 PDT

Antonella Roccuzzo la femme de Lionel Messi

Honeymoon¿¿ Une publication partagée par AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) le 8 Juil. 2017 à 11h47 PDT

Georgina Rodriguez la compagne de Ronaldo

¿ @kleykafe @javierlopezphoto @patrickniccolai @josecarlosdelaosa Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio) le 22 Juin 2017 à 0h16 PDT

Sara Carbonero compagne de Iker Casillas

Los bañadores son las nuevas camisetas. #Porto #borboletas #slowlife Une publication partagée par Sara Carbonero (@saracarbonero) le 28 Juil. 2017 à 6h29 PDT