publié le 24/08/2017 à 18:36

Katy Perry a vu les choses en grand. Pour mettre en image son clip Swish Swish, la pop-star américaine a imaginé une grande partie de basket. Pour se faire elle n'a pas réuni des grands sportifs, mais plutôt des personnalités aux looks improbables et aux comportements déjantés.



Aux côtés des pom-pom girls survoltées et de la très sexy Nicky Minaj, on reconnaît Gaten Matarazzo de la série Stranger Things, Jenna Ushkowitz de Glee et enfin Gregor Clegone, allias "La Montagne" de Game Of Thrones. A tout cela s'ajoute de nombreux effets spéciaux, ajoutant un côté encore plus absurde à ce petit film.

Ce troisième extrait de son album Wtiness risque d'être l'une de ses plus grosses réussites. La vidéo vient tout juste d'être dévoilée sur YouTube et elle comptabilise déjà presque 3 millions de vues. En plus de ce clip qui risque de faire beaucoup parler de lui, le titre entraînant est très plaisant. Les titres de l'été n'ont pas dit leurs derniers mots !