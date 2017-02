Maxime, un auditeur fou amoureux de Shakira va avoir une belle surprise de la part de l'équipe (ou pas).

> Un auditeur parle à Shakira en direct

par Laura Lefebvre publié le 13/02/2017 à 17:45

Qui n'a pas été fou amoureux d'une star étant petit ? Karel n'avait d'yeux que pour Alyssa Milano, Kassim était dingue de Britney Spears et Alice en pinçait pour Filip Nikolic, le chanteur des 2Be3. Beaucoup de jeunes fantasment sur des célébrités et c'est le cas d'un auditeur, Maxime.



Le jeune homme est épris de Shakira. Il passe son temps à regarder des vidéos d'elle. Karel décide de lui faire un beau cadeau : composer le numéro de la chanteuse colombienne pour qu'il puisse discuter avec la star. Une fois au bout du fil, Shakira s'exprime en français très naturellement.



Sauf qu'elle ne comprend pas du tout la raison de l'appel de Maxime, et se demande bien ce qui lui veut. Le jeune homme s'empresse de lui dire qu'il est fan d'elle de ses chansons, et lui demande même la date de sortie de son prochain album. Shakira finit par raccrocher en lui disant qu'il s'est trompé de numéro. En effet, l'équipe n'a pas du tout contacté la chanteuse Shakira, mais un homonyme.