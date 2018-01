VIDÉO - Aqababe répond aux questions de Marion et Anne-So

publié le 17/01/2018 à 16:05

Depuis le 16 janvier, on ne parle plus que d'Aqababe et du hashtag #JeremstarGate. Retour sur cette affaire en cours.



Aqababe, un jeune connu sur les réseaux sociaux, a publié une exclusivité sur Les Anges de la Télé Réalité. Jeremstar a repris cette information sans citer sa source, ce qui a fortement agacé le jeune blogueur. Il a alors décidé de se venger en publiant une sextape de Jeremstar.

La diffusion de cette vidéo compromettante a engendré d'innombrables retours des internautes. Ils ont été très nombreux à dénoncer à visages découverts ou de façon anonyme les pratiques d'un des acolytes de Jeremstar, Pascal Cardonna alias Babybel.



Aqababe a partagé tous les dossiers sur son compte Twitter dénonçant les actes sordides des deux amis : des relations sexuelles moyennant finances, entre autres. Pour l'heure ce ne sont que des accusations, une affaire est en cours.