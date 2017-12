publié le 28/12/2017 à 12:19

Cette Sandrine Briduc est vraiment très très étrange ! Pour rappel, ce nom de code est celui utilisé par Le Night Show pour piéger des conducteurs de covoiturages. Dans ce nouveau covoiturage de l'extrême, c'est Marion qui s'y colle et elle est partie dans un délire complètement fou. Son défi : faire croire au conducteur qu'elle peut se transformer en loup garou à tout moment.



Pour commencer, elle récupère des informations susceptibles de la troubler pendant le trajet. Par exemple, est-ce que le trajet aura lieu un soir de pleine lune ? Est-ce qu'il y aura de la viande crue dans la voiture?

William, le conducteur s'interroge de plus en plus notamment quand elle pousse des petits cris au téléphone. Elle lui parle aussi d'habitudes anormales comme tirer la langue quand elle a soif ou sentir les fesses du conducteur pour l'identifier. Plus les minutes avancent, et plus la transformation se rapproche. Quelle sera la réaction du conducteur ? Réponse dans la vidéo.