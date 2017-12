publié le 18/12/2017 à 15:15

Ce 10 décembre Le Night Show a fait une émission exceptionnelle. A l'occasion de la Demolition Party et avant d'intégrer les nouveaux studios à Neuilly, l'équipe a réalisé un exploit. 8h d'antenne non-stop, en compagnie des animateurs de Fun Radio. Ils ont réalisé les défis les plus improbables et surtout les plus fous.



Dans cette séquence, Thibault et Anne-So ont été mis à l'épreuve. En commençant par le réalisateur, qui a dû retrouver ses vêtements dans une pièce remplie de mousse. Complètement nu pour les rechercher, la tâche n'était pas simple.

Enfin Anne-So a été à la recherche de sa trousse de survie dans une piscine à boules totalement enfumée. Les locaux historiques de Fun Radio ont livré leurs derniers "happenings".