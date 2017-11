publié le 21/11/2017 à 12:24

Les femmes ne sont que 6% a apprécier quelque chose chez les hommes. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Bruno a posé la question aux auditeurs et à l'ensemble de l'équipe. Le premier à répondre est Geoffrey, sur Twitter. Il pense que 6% des femmes aiment les hommes plus petits qu'elles. Grace la standardiste opte pour le port du slip. Enfin Noémie, une auditrice, pense qu'elles sont peu nombreuses à aimer les hommes galants. Aucun n'a trouvé la bonne réponse.



Kevin, un auditeur, est celui qui s'est le plus approché de la vérité en répondant la barbe. Seulement 6% des femmes apprécient la moustache chez les hommes. Pour l'équipe la moustache est difficile à porter, il faut avoir le style qui va avec. Ils ont rappelé l'opération du mois de novembre : Movember. Les hommes ont été invités à se laisser uniquement une moustache pour soutenir la santé masculine.